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Український плавець Бухов залишився за межами фіналу Олімпіади. Не вистачило 0,05 секунди

Автор: Артур Родивилов

Український плавець 19-річний Владислав Бухов залишився за межами фіналу Олімпійських ігор в Токіо на дистанції 50 м вільним стилем. Йому не вистачило 0,05 секунди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Олімпіади.

Бухов, який виграв свій кваліфікаційний заплив з результатом 21,73 секунди, в півфіналі трохи програв на старті (по реакції на старті він шостий-сьомий у своєму півфіналі), але зумів нагнати суперників.

У підсумку його півфінальний результат виявився трохи повільніше кваліфікаційного - 21,83 секунди. Це 11-й результат - він 0,01 секунду програв 9-му місцю і 0,05 секунд програв прохідному у фінал 8-му місцю.

Нагадаємо, дві українські легкоатлетки впевнено вийшли до півфіналу на дистанції 800 м на літніх Олімпійських Іграх в Токіо. Вікторія Ткачук пробігла дистанцію за 54,80 секунди в першому кваліфікаційному забігу, А Анна Рижикова показала результат 54,56 секунди в другому кваліфікаційному забігу.

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Олімпіада 2020