Український омбудсмен завтра відвідає Саакашвілі у в'язниці Грузії

Український омбудсмен Людмила Денісова завтра планує відвідати арештованого у Грузії Михайла Саакашвілі. Він перебуває у грузинській в'язниці Руставі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу омбудсмена .

Сьогодні, перебуваючи з візитом у Грузії, омбудсмен зустрілася з адвокатами Саакашвілі. Вони розповіли про стан грузинського екс-президента, який вже 26-й день голодує у в'язниці.

"Обговорили стан розгляду кримінальних справ стосовно Михайла та додержання його процесуальних прав. Завтра матиму можливість особисто відвідати Михайла Саакашвілі, дізнатися про стан здоров’я та перевірити умови його утримання", - заявили в прес-службі Денісової.