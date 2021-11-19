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Український офіцер збирав дані про ракетні арсенали для спецслужб Росії, - СБУ

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П'ятниця 19 листопада 2021 11:54
Український офіцер збирав дані про ракетні арсенали для спецслужб Росії, - СБУ Фото: Служба безпеки України (ssu.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Служба безпеки України запобігла можливій передачі спецслужбам Російської Федерації про ракетні арсенали. Секретні дані збирав командир однієї з військових частин Західного регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що в ході оперативних дій викрили одного з командирів військової частини Західного регіону, який приховано збирав секретні дані про арсенали ракетного озброєння.

При обшуках у нього вилучили ноутбук і флешку, на яких він зберігав матеріали державної таємниці. Серед виявлених відомостей - закрита інформація про понад десяток баз зберігання ракет і боєприпасів ЗСУ, секретні дані про схеми дислокації та організаційно-штатні структури арсеналів, а також про укомплектованість підрозділів особовим складом і технікою.

"В даний час перевіряється причетність зловмисника до розвідувально-вибухової діяльності спецслужб РФ проти державної безпеки нашої країни", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу.

Український офіцер збирав дані про ракетні арсенали для спецслужб Росії, - СБУ

Фото: затриманий офіцер (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала на гарячому шпигунів, які викрали матеріали таємних військових розробок.

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Служба безпеки України Російська Федерація
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