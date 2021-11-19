Український офіцер збирав дані про ракетні арсенали для спецслужб Росії, - СБУ
Служба безпеки України запобігла можливій передачі спецслужбам Російської Федерації про ракетні арсенали. Секретні дані збирав командир однієї з військових частин Західного регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Повідомляється, що в ході оперативних дій викрили одного з командирів військової частини Західного регіону, який приховано збирав секретні дані про арсенали ракетного озброєння.
При обшуках у нього вилучили ноутбук і флешку, на яких він зберігав матеріали державної таємниці. Серед виявлених відомостей - закрита інформація про понад десяток баз зберігання ракет і боєприпасів ЗСУ, секретні дані про схеми дислокації та організаційно-штатні структури арсеналів, а також про укомплектованість підрозділів особовим складом і технікою.
"В даний час перевіряється причетність зловмисника до розвідувально-вибухової діяльності спецслужб РФ проти державної безпеки нашої країни", - йдеться в повідомленні.
Вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу.
Фото: затриманий офіцер (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала на гарячому шпигунів, які викрали матеріали таємних військових розробок.