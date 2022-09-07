Український народ і Зеленський номіновані на премію Сахарова

Група Європейської народної партії (ЄНП) в Європарламенті номінувала всіх українців і президента України Володимира Зеленського на премію Сахарова за свободу думки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ЄНП.
"У нас немає сумнівів, що мужній народ України на чолі з президентом Володимиром Зеленським гідний того, щоб цього року отримати премію Сахарова за свободу думки", - зазначила євродепутат, заступник голови групи ЄНП у закордонних справах Раса Юкнявічене.
За її словами, українці і Зеленський продовжують кожен день захищати європейські цінності на полях битв.
Юкнявічене висловила сподівання, що цю номінацію підтримають всі політичні групи в Європарламенті.
Зазначимо, що премія Сахарова є головною нагородою Євросоюзу у сфері прав людини. Її присуджують за свободу думки. Вона була заснована в 1988 році на честь радянського фізика і правозахисника Андрія Сахарова.
Члени Європарламенту можуть висувати номінантів на премію у вересні кожного року. Кожен кандидат повинен заручитися підтримкою як мінімум 40 членів парламенту, і кожен депутат може підтримати тільки одну кандидатуру.
Ім'я лауреата премії оголосять у жовтні, а церемонія нагородження пройде в грудні на пленарному засіданні парламенту в Страсбурзі. Розмір премії, що присуджується Європарламентом, становить 50 000 євро.
Нагадаємо, торік премію Сахарова отримав російський опозиціонер Олексій Навальний.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.