Український народ і Зеленський номіновані на премію Сахарова

"У нас немає сумнівів, що мужній народ України на чолі з президентом Володимиром Зеленським гідний того, щоб цього року отримати премію Сахарова за свободу думки", - зазначила євродепутат, заступник голови групи ЄНП у закордонних справах Раса Юкнявічене.

За її словами, українці і Зеленський продовжують кожен день захищати європейські цінності на полях битв.

Юкнявічене висловила сподівання, що цю номінацію підтримають всі політичні групи в Європарламенті.

Зазначимо, що премія Сахарова є головною нагородою Євросоюзу у сфері прав людини. Її присуджують за свободу думки. Вона була заснована в 1988 році на честь радянського фізика і правозахисника Андрія Сахарова.

Члени Європарламенту можуть висувати номінантів на премію у вересні кожного року. Кожен кандидат повинен заручитися підтримкою як мінімум 40 членів парламенту, і кожен депутат може підтримати тільки одну кандидатуру.

Ім'я лауреата премії оголосять у жовтні, а церемонія нагородження пройде в грудні на пленарному засіданні парламенту в Страсбурзі. Розмір премії, що присуджується Європарламентом, становить 50 000 євро.