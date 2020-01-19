ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українська авіакомпанія відновить 2 внутрішні рейси з Одеси

Новини » Транспорт     19.01.2020 - 10:45
Українська авіакомпанія відновить 2 внутрішні рейси з Одеси
Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Авіакомпанія відновить рейси до Києва та Харкова

Український авіаперевізник SkyUp планує відновити в літній сезон мінімум 2 внутрішні рейси з міжнародного аеропорту "Одеса". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.

Як повідомляється, у зв'язку з можливим скасуванням ПДВ на внутрішні рейси в SkyUp можуть відновити польоти між Одесою, Києвом та Харковом. Наразі розклад авіакомпанії на літній період не сформовано, тому продаж квитків ще не відрито.

"Саме це рішення створить економічно прийнятні умови для подальшого активного розвитку даного напрямку - збільшення частоти та розширення маршрутів польотів", - заявили в авіакомпанії.

Зазначається, що рейси до Одеси з Києва та Харкова було скасовано восени 2019 року. Замість цих рейсів було запущено польоти з Києва до Львова, Запоріжжя, Харкова, а також зі Львова до Харкова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіакомпанія SkyUp вирішила тимчасово зупинити виконання регулярних рейсів у Шарджі (ОАЕ) із Запоріжжя, Львова та Харкова. З 1 лютого рейси авіакомпанії будуть припинені у зв'язку з продовженням заборони на польоти у повітряному просторі Ірану та Іраку.

Також РБК-Україна писало, що грецька авіакомпанія Ellinair з 22 квітня буде здійснювати прямі перельоти на Крит, Корфу, Закінф і Салоніки з аеропорту "Київ". На острів Корфу літаки авіакомпанії будуть літати з 28 травня до 11 жовтня двічі на тиждень. На острів Закінф - з 25 травня по 5 жовтня один раз в тиждень.

Німецька авіакомпанія припинила польоти в Тегеран в цілях безпеки Італійський лоукостер скасував рейси з України
Новини України ОдесаавиасообщениеSkyUp
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся