Українська авіакомпанія відновить 2 внутрішні рейси з Одеси

Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Авіакомпанія відновить рейси до Києва та Харкова

Український авіаперевізник SkyUp планує відновити в літній сезон мінімум 2 внутрішні рейси з міжнародного аеропорту "Одеса". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.

Як повідомляється, у зв'язку з можливим скасуванням ПДВ на внутрішні рейси в SkyUp можуть відновити польоти між Одесою, Києвом та Харковом. Наразі розклад авіакомпанії на літній період не сформовано, тому продаж квитків ще не відрито.

"Саме це рішення створить економічно прийнятні умови для подальшого активного розвитку даного напрямку - збільшення частоти та розширення маршрутів польотів", - заявили в авіакомпанії.

Зазначається, що рейси до Одеси з Києва та Харкова було скасовано восени 2019 року. Замість цих рейсів було запущено польоти з Києва до Львова, Запоріжжя, Харкова, а також зі Львова до Харкова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіакомпанія SkyUp вирішила тимчасово зупинити виконання регулярних рейсів у Шарджі (ОАЕ) із Запоріжжя, Львова та Харкова. З 1 лютого рейси авіакомпанії будуть припинені у зв'язку з продовженням заборони на польоти у повітряному просторі Ірану та Іраку.

Також РБК-Україна писало, що грецька авіакомпанія Ellinair з 22 квітня буде здійснювати прямі перельоти на Крит, Корфу, Закінф і Салоніки з аеропорту "Київ". На острів Корфу літаки авіакомпанії будуть літати з 28 травня до 11 жовтня двічі на тиждень. На острів Закінф - з 25 травня по 5 жовтня один раз в тиждень.