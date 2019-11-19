Український лоукостер відкриває новий рейс в Італію

Український лоукострер SkyUp Airlines відкриває новий рейс Київ - Піза. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як повідомляється, перший рейс буде виконаний 1 квітня наступного року.

"З початку літньої навігації 2020 SkyUp Airlines запустить ще один рейс в Італію. Літаємо з Києва, пункт призначення - Піза. Продажі стартують вже сьогодні, а перший рейс буде виконаний 1 квітня 2020", - йдеться в повідомленні.

Рейси виконуватимуться по середах і суботах. Вартість квитків стартує від 1667 гривень.

Нагадаємо, SkyUp відкриває новий рейс з Києва в італійське місто Барі. Рейси стартують з 30 березня 2020 року і будуть здійснюватися двічі на тиждень - по понеділках (виліт з Києва о 11:10) і п'ятницях (виліт в 11:25). Мінімальна ціна квитка становитиме 1700 гривень в одну сторону.

Крім того, український лоукостер відновлює рейс Харків - Париж. Рейси будуть здійснюватися з квітня по жовтень двічі на тиждень - по вівторках і п'ятниця. Ціна на квиток в одну сторону з урахуванням ручної поклажі становитиме 2200 грн (80 євро).

Додамо також, що SkyUp відкриває новий рейс з Києва в італійське місто Барі. Рейси стартують з 30 березня 2020 року і будуть здійснюватися двічі на тиждень - по понеділках (виліт з Києва о 11:10) і п'ятницях (виліт в 11:25). Мінімальна ціна квитка становитиме 1700 гривень в одну сторону.