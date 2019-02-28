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Український консул зустрінеться з Грибом

Новини » Політика    28.02.2019 - 14:53
Український консул зустрінеться з Грибом
Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)

Зустріч відбудеться в день, коли відбудеться чергове судове засідання над Грибом

Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону отримало дозвіл суду в РФ на відвідання українського політичного в’язня Павла Гриба. Про це зазначила речниця МЗС України Катерина Зеленко на брифінгу, повідомляє Укріфнорм.

Вона анонсувала зустріч у понеділок, 4 березня. Цього ж дня відбудеться чергове судове засідання над Грибом, на яке мають приїхати мати та лікар бранця. Вона підкреслила, що лікар планує вкотре заявити в суді про порушення стану здоров’я політв’язня.

РБК-Україна писало, що минулого тижня український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з питання синхронного допуску незалежних лікарів до Кирила Вишинського та українського політв'язня Павла Гриба. 

Після цього Москалькова заявила, що не отримувала звернення щодо стану здоров'я Гриба. 

Раніше повідомлялось, що у Гриба виявили симптоми хвороби Альцгеймера. Такі висновки зробив український професор Василь Притула за аналізами, зробленими російськими медиками. Також омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що українському політв'язеню необхідна негайна операція на серці, його стан здоров'я надкритичний. Після обстежень лікарі діагностували ряд серйозних хвороб у Гриба.

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