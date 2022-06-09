Український гранд тимчасово виступатиме в чемпіонаті Німеччини

Багаторазовий чемпіон України з гандболу запорізький "Мотор" прийдешній сезон проведе в німецькій Другій Бундеслізі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sport.
Вітчизняний гранд стане 20-м клубом другого за силою дивізіону Німеччини. Свої домашні поєдинки "Мотор" гратиме в Дюссельдорфі.
Він став першим серед українських спортивних клубів, який приєднався до іноземного чемпіонату через війну РФ проти України. Сезон 2021/22 у Суперлізі достроково завершили без визначення чемпіона. Запоріжці фінішували першими вдесяте поспіль.
Старт нового сезону в Другій Бундеслізі запланований на вересень. Найімовірніше, "Мотор" також зможе зіграти в Лізі чемпіонів. Організатори незабаром можуть видати вайлдкард запоріжцям.
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