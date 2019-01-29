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Український футболіст після переходу в "Селтік" може опинитися в оренді

Новини » Спорт    29.01.2019 - 15:31
Український футболіст після переходу в "Селтік" може опинитися в оренді
Фото: Мар'ян Швед (fckarpaty.com)

У Шведа буде вибір, де продовжувати кар'єру

Нападник львівських "Карпат" Мар'ян Швед найближчим часом повинен офіційно завершити трансфер в "Селтік", проте українець в шотландському клубі надовго не затримається. Про це повідомляє портал FootballHub на своїй сторінці в мережі Twitter.

Керівництво "кельтів" розглядає варіант з орендою українця. Зокрема, вінгера до кінця сезону можуть повернути в "Карпати". Крім того, існує варіант з орендою в бельгійський "Андерлехт".

Тренер "Селтіка" Брендан Роджерс раніше відзначав, що в команді багато атакуючих хавбеків, тому Шведа беруть з перспективою на наступний сезон.

Напередодні гравець львівського клубу почав проходити медогляд в "Селтіку".

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