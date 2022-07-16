ru ua
Сб, 16 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Український експорт програє на світових ринках через високі логістичні витрати, - експерт

Новость на русском →
Субота 16 липня 2022 18:46
Український експорт програє на світових ринках через високі логістичні витрати, - експерт Фото: український експорт програє на світових ринках через високі логістичні витрати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Через системні проблеми з логістикою та підвищення тарифів на перевезення, українська продукція стала неконкурентною на європейському ринку. Через це промисловість скорочує обсяги виробництва та переводить працівників у вимушений простій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора метзаводу "Запоріжсталь" Олександра Мироненка.

За його словами, західні партнери на кордонах не пропускають українські вантажі у необхідному обсязі: продукція дуже довго стоїть на кордонах, а користувачі - дуже довго чекають, і в результаті шукають аналогічну продукцію у Європі.

"Інша продукція, може, і не така підходяща їм за ціною, але швидша в доставці. Тому що середній строк доставки нашої продукції - близько 30 днів. Це дуже довго, ніхто не буде стільки чекати, коли ціни на метал падають", - зауважив Мироненко.

Друга причина - підвищення "Укрзалізницею" тарифів на вантажні перевезення на 70%. Це зробило вироблення української продукції збитковим, тому підприємство відклало на невизначений термін збільшення обсягів виробництва.

"Підвищення тарифів на залізничні перевезення збільшило собівартість нашої продукції. Ми стали менш конкурентними на ринку металу, і це системна проблема, яка не дає нам збільшувати обсяги виробництва, а відповідно – збільшувати валютні надходження до держбюджету. Дорога логістика робить нашу продукцію збитковою: її немає сенсу виробляти. Ми з наступного місяця планували нарощувати виробництво і запускати третю доменну піч. Але наразі ми переглянули наші плани, і наразі ми не знаємо, коли це буде зроблено - можливо, у вересні, а можливо, і набагато пізніше", - зазначив Мироненко.

Наразі, за його словами, завод працює лише на двох доменних печах - це 50% потужності. Відповідно, 50% працівників (це близько 5 тисяч людей) відправлені у вимушений простій з виплатою 2/3 зарплатні. Щоб змінити ситуацію на краще, держава має підтримати бізнес та знизити податки і тарифи, які змушують підприємства скорочувати виробництво.

"І наші державні діячі, і бізнес повинні вирішити, на чому ми заробляємо: чи на логістиці, чи ми збільшуємо виробництво і створюємо нові робочі місця. Держава має допомагати бізнесу і сприяти його розвитку, а не давити його податками та тарифами. Тоді ми всі разом зможемо нарощувати обсяги виробництва, створювати робочі місця та збільшувати валютні надходження до бюджету", - резюмував Мироненко.

Як відомо, у першому півріччі експорт з України впав на 55,6%, а виторг від нього - на 23,7%. Причини - блокування портів та ускладнення логістики, через які собівартість української продукції виросла в рази.

Міністерство інфраструктури і "Укрзалізниця" підвищили тарифи на вантажні залізничні перевезення на 70%. Проти такого рішення виступила Європейська бізнес асоціація та галузеві спілки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця експорт металобрухту
NEWS
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року