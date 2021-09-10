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Український дует вийшов у півфінал парного турніру з тенісу Kyiv Open

Автор: Анна Полисученко

Український дует вийшов у півфінал парного турніру з тенісу Kyiv Open. Сергій Стаховський і Денис Молчанов вийшли в півфінал парного турніру серії ATP Challenger Tour, який проходить в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНН.

У чвертьфіналі український дует обіграв Олега Приходька, який виступав у парі з росіянином Яном Бондаревським.

Стаховський і Молчанов здобули перемогу менш ніж за годину. За гру партнери реалізували три брейкпоінти з шести, а також допустили одну подвійну помилку.

У півфіналі український дует зіграє з Хонатаном Ейссеріком і Кентеном Галі з Франції.

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