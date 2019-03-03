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Український бронеавтомобіль "БАРС-8" успішно завершив випробування

Новини » Політика    03.03.2019 - 11:49
Український бронеавтомобіль "БАРС-8" успішно завершив випробування
Фото: бронеавтомобіль "БАРС-8" (facebook.com/KabminUA)

БАРС-8" будуть застосовувати при веденні бойових дій

Державні випробування бронеавтомобіля "БАРС-8" завершилися успішно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, це сучасна ефективна машина на рівні кращих світових стандартів.

"БАРС-8" має шасі підвищеної прохідності, 6,7-літровий турбодизельний двигун Cummins, броньовані протимінний і балістичну захист, систему забезпечення життєдіяльності екіпажу".

 
Барс-8

Успішно завершилися державні випробування бронеавтомобілю «Барс-8»! Це сучасна ефективна машина на рівні кращих світових стандартів. «БАРС-8» має шасі підвищеної прохідності, 6,7-літровий турбодизельний двигун Cummins, броньований протимінний і балістичний захист, систему забезпечення життєдіяльності екіпажу. БАРС-8» будуть застосовувати при веденні бойових дій, для транспортування особового складу, перевезення вантажів в умовах бойових дій, виконання тактичних завдань та охорони блокпостів, використання в якості медичного евакуаційного транспорту.

Опубліковано Урядовий портал П'ятниця, 1 березня 2019 р.

"БАРС-8" будуть застосовувати при веденні бойових дій, для транспортування особистого складу, перевезення вантажів в умовах бойових дій, виконання тактичних завдань, охорони блокпостів, використання в якості медичного евакуаційного транспорту", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що ДП "Харківський бронетанковий завод" провів модернізацію танка Т-80БВ, який вже поставляється серійно танкові підрозділи Десантно-штурмових військ і Морської піхоти України.

Крім того, міністр оборони України Степан Полторак заявляв, що в Державному оборонному замовленні на 2019 рік передбачена поставка на озброєння Збройних сил України, як мінімум до 20 зразків, яких раніше не було в ЗСУ.

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