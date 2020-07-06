Український боксер Дерев'янченко отримав дві пропозиції щодо наступного бою

Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко здобув відразу два привабливих пропозиції з приводу свого наступного бою. Битися з ним готові мексиканець Сауль Альварес і американець Джермалла Чарлі.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Поєдинок з чинним чемпіоном світу в двох дивізіонах Альваресом може 12 вересня, однак для більш грошового бою українцеві запропоновано піднятися в суперсередній дивізіон (76,2 кг).

Або ж у вересні-жовтні провести бій з Чарлі за його титул чемпіона WBC в середній вазі (72,6 кг), хоча організація поки не назвала Сергія обов'язковим претендентом. В початку 2020 Дерев'янченко очолив рейтинг WBC.

Нагадаємо, також провести поєдинок з українцем хоче чемпіон світу в середній вазі за версією WBO американець Деметріус Андраде.

Дерев'янченко провів останній поєдинок у жовтні минулого року, програвши суддівським рішенням казаху Геннадію Головкіну в бою за титул чемпіона світу за версією IBF в середній вазі. Примітно, що перед цим Сауля Альвареса позбавили даного поясу через відмову проводити обов'язковий захист проти українця.