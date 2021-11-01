Український бізнес погіршив очікування: що стало причиною

Український бізнес погіршив оцінки щодо перспектив своєї діяльності на тлі зростання захворюваності та посилення карантинних обмежень. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у жовтні становив 51,4 (у вересні - 53,1).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Національний банк України (НБУ).
"Стійкий споживчий попит та інвестиційна активність продовжували позитивно впливати на очікування респондентів, водночас подорожчання енергоносіїв, зростання захворюваності та посилення карантинних заходів як в Україні, так і світі послабили позитивні оцінки", - йдеться в повідомленні НБУ.
За даними опитування, підприємства всіх секторів економіки прогнозують подальше подорожчання власної продукції/послуг на тлі підвищення промислової інфляції та відповідно високих очікувань щодо зростання цін на сировину і матеріали.
Оцінки щодо зайнятості є неоднорідними: підприємства торгівлі та сфери послуг очікують збільшення чисельності працівників, натомість респонденти промисловості та будівництва другий місяць поспіль налаштовані на її скорочення.
Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 23 жовтня 2021 року. В опитуванні взяло участь 341 підприємство. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.