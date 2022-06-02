Український автомобільний ринок в травні виріс в два рази. Яких машин купили найбільше
Український ринок нових автомобілів у травні показав позитивну динаміку. Офіційні дилери за місяць реалізували близько 2,7 тисяч автомобілів, що на 115% більше, ніж за квітень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Автоконсалтинг.
Другий місяць поспіль ринок демонструє істотне зростання. Тим не менш, показники продажів виявилися на 69% менше, ніж у травні 2021 року. Всього ж з початку року українці придбали 15,5 тисяч нових автомобілів.
Лідером за підсумками травня стала Toyota, якій вдалося на 160% збільшити продажі в порівнянні з квітнем. Цей ривок дозволив випередити Renault, яка в травні посіла друге місце.
Стабільно нарощує продажі і Volkswagen і Skoda, п'яте місце зайняв Hyundai. Серед найбільш продаваних моделей на ринку переважають кросовери. Найчастіше українці купували Toyota Rav4, Renault Duster, Kia Rio, Skoda Kodiaq і Toyota Yaris Cross.
Нагадаємо, в березні Верховна рада прийняла закон про звільнення від мита та ПДВ імпорту товарів, що ввозяться підприємствами. Також закон звільняє від митних платежів транспортні засоби, які ввозяться громадянами.
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