Украинский альпинист погиб во время спуска с горы в Грузии

Украинский альпинист Анатолий Мрачковский, 1964 года рождения погиб в результате срыва на снежном склоне на высоте 3400 метров. Схождение с вершины Тетнульд происходило в рамках учебно-тренировочных сборов.

Известно, что после срыва на снежном склоне, Анатолий был немедленно доставлен на вертолете в местную больницу, где врачи и констатировали его смерть.

"Сейчас предпринимаются усилия, чтобы как можно скорее доставить тело Анатолия на родину из Грузии", - сообщает пресс-служба.

В Федерации отметили, что мужчина не впервые принимал участие в учебно-тренировочных сборах, неоднократно покорял вершины в разных уголках страны и самостоятельно ходил в горы.

Альпинист Анатолий Мрачковский (facebook.com/faiskiev)