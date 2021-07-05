Украинский альпинист погиб во время спуска с горы в Грузии
Украинский альпинист Анатолий Мрачковский, 1964 года рождения погиб в результате срыва на снежном склоне на высоте 3400 метров. Схождение с вершины Тетнульд происходило в рамках учебно-тренировочных сборов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Федерации альпинизма и скалолазания города Киева.
Известно, что после срыва на снежном склоне, Анатолий был немедленно доставлен на вертолете в местную больницу, где врачи и констатировали его смерть.
"Сейчас предпринимаются усилия, чтобы как можно скорее доставить тело Анатолия на родину из Грузии", - сообщает пресс-служба.
В Федерации отметили, что мужчина не впервые принимал участие в учебно-тренировочных сборах, неоднократно покорял вершины в разных уголках страны и самостоятельно ходил в горы.
Альпинист Анатолий Мрачковский (facebook.com/faiskiev)