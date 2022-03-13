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Українськими військовими знищено озброєння, що наносило ракетні удари по Чернігову

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Неділя 13 березня 2022 01:57
Українськими військовими знищено озброєння, що наносило ракетні удари по Чернігову Фото: Оперативне командування "Північ"
Автор: Константин Широкун

Сили оборони оперативного командування" Північ " продовжують виконання бойових завдань зі звільнення Чернігівської області від російських окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Північ".

За минулу добу українським захисникам вдалося захопити значну кількість бронетанкової та автомобільної техніки противника. Захоплена техніка противника поповнила українські підрозділи та тепер активно працює своїми ж снарядами по росіянах.

Крім того поблизу Чернігова українська армія знищила підрозділи противника, на озброєнні яких знаходилося ракетне озброєння, що стріляє по Чернігову.

Українськими військовими знищено озброєння, що наносило ракетні удари по Чернігову

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