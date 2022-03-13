Українськими військовими знищено озброєння, що наносило ракетні удари по Чернігову
Сили оборони оперативного командування" Північ " продовжують виконання бойових завдань зі звільнення Чернігівської області від російських окупаційних військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Північ".
За минулу добу українським захисникам вдалося захопити значну кількість бронетанкової та автомобільної техніки противника. Захоплена техніка противника поповнила українські підрозділи та тепер активно працює своїми ж снарядами по росіянах.
Крім того поблизу Чернігова українська армія знищила підрозділи противника, на озброєнні яких знаходилося ракетне озброєння, що стріляє по Чернігову.
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