Украинскими военными уничтожено вооружение, наносившее ракетные удары по Чернигову

Силы обороны оперативного командования "Север" продолжают выполнение боевых задач по освобождению Черниговской области от российских оккупационных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Север" .

За прошедшие сутки украинским защитникам удалось захватить значительное количество бронетанковой и автомобильной техники противника. Захваченная техника противника пополнила украинские подразделения и теперь активно работает своими же снарядами по россиянам.

Кроме того, вблизи Чернигова украинская армия уничтожила подразделения противника, на вооружении которых находилось ракетное вооружение, стреляющее по Чернигову.