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З українськими військовими на "Азовсталі" зник зв'язок, - мер Маріуполя

Фото: з військовими на "Азовсталі" зник зв'язок (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Українські військові, які перебувають на території маріупольського заводу "Азовсталь", сьогодні не вийшли на зв'язок з мером міста. Вчора вони ще спілкувалися.

Про це розповів сам мер Маріуполя Вадим Бойченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону "Єдині новини".

"На жаль, сьогодні з хлопцями пропав зв'язок. Нема зв'язку, щоб розуміти, що відбувається. Вчора був зв'язок, а сьогодні немає", - сказав Бойченко, відповідаючи на запитання, яка зараз ситуація в районі "Азовсталі".

Нагадаємо, вчора російські окупанти розпочали потужний штурм заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Там перебувають українські військові, а також цивільні, які ховаються у підземних сховищах від російських обстрілів.

Після цього захисники "Азовсталі" закликали домогтися негайної евакуації цивільних з території заводу, який штурмують окупанти, адже їхнє життя перебуває у небезпеці.

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АзовстальМаріупольВійна Росії проти України