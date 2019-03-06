Українським школярам видаватимуть документ про завершення початкової школи

Відповідну постанову сьогодні прийняв уряд

Украинским школьникам отныне будут выдавать свидетельство о получении начального образования после окончания 4 класса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Министерства образования и науки Украины (МОН).

Как отмечается, соответствующее постановление было принято во время заседания правительства сегодня, 6 марта 2019 года.

"Постановлением впервые предусмотрен документ единого образца после завершения начальной школы. Пока его не будут выдавать непосредственно школьникам, однако планируется, что все свидетельства, в частности о получении начального образования, будут занесены в единую государственную базу (ЕДЕБО). Это облегчит восстановление документов, а также переход детей из школы в школу", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что в украинских школах аттестат о получении среднего базового/полного образования заменили на свидетельство.

Украинские школьники отныне будут получать после 4-го класса - свидетельство о получении начального образования; после 9-го - свидетельство о получении базового среднего образования; а после завершения школы в 11-м (12) классе - свидетельство о получении полного общего среднего образования.

Ранее сообщалось, что томос об автокефалии и историю создания ПЦУ включат в школьные учебники, а ученики старших классов уже в апреле-мае начнут изучать процесс становления единой поместной православной церкви в Украине.