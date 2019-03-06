Українським школярам видаватимуть документ про завершення початкової школи

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Відповідну постанову сьогодні прийняв уряд

Українські школярі відтепер отримуватимуть свідоцтво про здобуття початкової освіти після завершення 4 класу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України (МОН).

Як зазначається, відповідну постанову було прийнято під час засідання уряду сьогодні, 6 березня 2019 року.

"Постановою вперше передбачено документ єдиного зразка після завершення початкової школи. Поки його не видаватимуть безпосередньо школярам, однак планується, що всі свідоцтва, зокрема про отримання початкової освіти, будуть занесені в єдину державну базу (ЄДЕБО). Це полегшить відновлення документів, а також перехід дітей із закладу в заклад", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що в українських школах атестат про отримання середньої базової/повної освіти замінили на свідоцтво.

Українські школярі відтепер отримуватимуть після 4-го класу - свідоцтво про здобуття початкової освіти; після 9-го - свідоцтво про здобуття базової середньої освіти; а після завершення школи в 11-му (12) класі - свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.

Раніше повідомлялося, що томос про автокефалію та історію створення ПЦУ включать у шкільні підручники, а учні старших класів вже у квітні-травні почнуть вивчати процес становлення єдиної помісної православної церкви в Україні.