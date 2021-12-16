ru ua
Чт, 16 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українським шахтарям погасять борги по зарплатах: спрямують 2,4 млрд гривень

Новость на русском →
Київ, Четвер 16 грудня 2021 15:56
Українським шахтарям погасять борги по зарплатах: спрямують 2,4 млрд гривень Фото: шахтарі отримають свої зарплати (УНІАН)
Автор: Артем Горовенко

Верховна рада підтримала зміни до державного бюджету на 2021 рік, які стосуються погашення заборгованостей із зарплат працівникам державних шахт. Відповідний законопроект №5891-1 підтримали 311 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на позачергове пленарне засідання.

Даний законопроект передбачає, що на погашення заборгованості та виплату поточної заробітної плати працівникам державних шахт спрямують 2,4 млрд гривень. Можливість з'явилася за рахунок виконання планових показників від рентної плати за користування надрами для видобутку природного газу.

Нагадаємо, влітку Кабінет міністрів зобов'язав державні шахти погасити борги по заробітних платах виручкою від реалізації вугілля.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
NEWS
Заяву до поліції можна буде подати онлайн, - Федоров
Заяву до поліції можна буде подати онлайн, - Федоров
DAILY
Заощадження на старість. Якою буде накопичувальна пенсія та кому заплатять більше
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Заощадження на старість. Якою буде накопичувальна пенсія та кому заплатять більше