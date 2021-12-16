Українським шахтарям погасять борги по зарплатах: спрямують 2,4 млрд гривень
Фото: шахтарі отримають свої зарплати (УНІАН)
Верховна рада підтримала зміни до державного бюджету на 2021 рік, які стосуються погашення заборгованостей із зарплат працівникам державних шахт. Відповідний законопроект №5891-1 підтримали 311 нардепів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на позачергове пленарне засідання.
Даний законопроект передбачає, що на погашення заборгованості та виплату поточної заробітної плати працівникам державних шахт спрямують 2,4 млрд гривень. Можливість з'явилася за рахунок виконання планових показників від рентної плати за користування надрами для видобутку природного газу.
Нагадаємо, влітку Кабінет міністрів зобов'язав державні шахти погасити борги по заробітних платах виручкою від реалізації вугілля.