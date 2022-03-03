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В українських захисників під Києвом з'явився незвичайний Байрактар: подробиці

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Україна, Четвер 03 березня 2022 09:57
В українських захисників під Києвом з'явився незвичайний Байрактар: подробиці Фото: щеня Байрактар попереджає про обстріли, що насуваються (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Наталія Гурковська

У кінологічному центрі поліції в Київській області з'явилося цуценя, здатне передбачати атаки ворога. Його назвали Байрактар.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис прес-служби Нацполіції у Facebook.

"Цуценя німецької вівчарки народилося у Кінологічному центрі за кілька місяців до початку війни. Воно стало справжнісіньким талісманом правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в прес-службі, малий відчуває початок наближення ворога і здіймає гвалт за кілька хвилин до того, як починають лунати вибухи.

"Грізне цуценя не замовкає доти, доки не завершиться бій, підтримуючи поліцейських та військових у протистоянні агресору. Так само гучно радіє Байрактар і здобуткам наших захисників", - кажуть правоохоронці.

В Нацполіції жартують, що внесок Байрактара є у кожній перемозі оборонців Ірпеня.

В українських захисників під Києвом з'явився незвичайний Байрактар: подробиці

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