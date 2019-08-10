Українських туристів попередили про забруднення повітря в Малайзії

Посольство України у Малайзії попереджає туристів про значне забруднення повітря в Малайзії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відомства у Facebook.

У разі необхідності, туристам рекомендується використовувати захисні маски.

"До уваги громадян України! У зв‘язку із значним забрудненням повітря в Малайзії (хейз), рекомендуємо громадянам України відстежувати рівень забруднення та, у разі необхідності, використовувати захисні маски", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Міністество закордонних справ України попереджало українців про страйки в аеропорту "Хітроу" в Лондоні (Великобританія), які можуть вплинути на його режим роботи. Зокрема, страйки заплановані на 23 та 24 серпня 2019 року.

Також РБК-Україна повідомляло, що британські пілоти, які працюють в авіакомпанії Ryanair, планують провести серію страйків в серпні. Зокрема, 48-годиний страйк запланований на 22-23 серпня, також страйки плануються на 2-4 вересня. Зазначимо, що страйки можуть вплинути на розклад польотів.