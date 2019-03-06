В українських школах замінили атестат про середню освіту

Відтепер після закінчення школи учні отримуватимуть свідоцтва

В украинских школах аттестат о получении среднего базового/полного образования заменили на свидетельство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Министерства образования и науки Украины (МОН).

Украинские школьники отныне будут получать после 4-го класса - свидетельство о получении начального образования; после 9-го - свидетельство о получении базового среднего образования; а после завершения школы в 11-м (12) классе - свидетельство о получении полного общего среднего образования. Соответствующее постановление было принято во время заседания правительства сегодня, 6 марта 2019 года.

Отмечается, чтобы все эти документы были доступны для лиц с нарушениями зрения, их начнут изготавливать с использованием шрифта Брайля.

"Еще с советских времен мы имеем аттестат о полном общем среднем образовании, такого же образца документ действует в РФ, но во всех цивилизованных странах мира эта практика не распространена. Также документы должны быть доступными. У нас ежегодно растет количество детей с особыми образовательными потребностями в школах. Получая свой документ об образовании, они имеют право понимать, что там написано. Отныне такая возможность появится", – пояснила министр образования и науки Лилия Гриневич.

РБК-Украина писало, что томос об автокефалии и историю создания ПЦУ включат в школьные учебники, а ученики старших классов уже в апреле-мае начнут изучать процесс становления единой поместной православной церкви в Украине.

Ранее сообщалось, что на участие в пробном тестировании, по состоянию на 25 января 2019 года, подано почти 280 тыс. заявок.