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Українських патрульних зобов'яжуть працювати з увімкненими боді-камерами, - Монастирський

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Київ, Четвер 04 листопада 2021 11:50
Українських патрульних зобов'яжуть працювати з увімкненими боді-камерами, - Монастирський Фото: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Українські патрульні поліцейські будуть зобов'язані завжди працювати з увімкненими боді-камерами (бодікамами). З наступного року такі пристрої будуть у кожному підрозділі патрульної поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського на форумі "Україна 30".

"Вже з наступного року в кожному підрозділі патрульної поліції, де працюють офіцери і будуть виїжджати на патрулювання, будуть бодіками. І вони зобов'язані будуть їх включати під час спілкування з громадянами", - заявив Монастирський

За його словами, таким чином можна буде досягти більш високого стандарту захисту прав людини.

Зазначимо, бодікам - це персональна камера, відеореєстратор, який може кріпитися безпосередньо на одяг. Застосовується для фіксації роботи поліцейських.

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Денис Монастирський Патрульна служба
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