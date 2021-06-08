Українських вболівальників не буде на матчі з Нідерландами на Євро в Амстердамі

Українські вболівальники не зможуть відвідати матч збірної проти Нідерланди на чемпіонаті Європи. Все через жорсткі обмеження Нідерландів щодо третіх країн.
Про це заявив президент Української Асоціації футболу Андрій Павелко, повідомляє Footballua.tv.
Він заявив, що уряд Нідерландів вирішив не впускати в країну вболівальників з країн, які не є членами Євросоюзу на матчі чемпіонату Європи.
"Ми вивчили всі варіанти розвитку подій. Через коронавірус багато країн вводять свої обмеження. Уряд Нідерландів прийняв рішення не пускати вболівальників з країн, що не входять в зону ЄС", - сказав Павелко.
Відзначимо, що в Бухарест українські вболівальники зможуть приїхати. Відповідно до поточних норм, Україна зараз входить в "зелену" зону країн, по приїзду з якої не потрібно пред'являти негативний ПЛР-тест, сертифікат вакцинації або довідку про одужання від коронавірусу. Але при цьому, фанатам в Бухаресті для входу на стадіон Національ треба отримати спеціальний браслет, який видають при здачі негативного ПЛР або експрес-тесту, наявності сертифіката вакцинації або довідки про одужання. У Румунії Україна зіграє з Австрією та Північною Македонією.
Матч Нідерланди-Україна відбудеться 13 червня, Початок - о 22:00.
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