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Українські захисники зачистили Зміїний від окупантів

Фото: ЗСУ зачистили острів Зміїний (mapio net)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові зачистили від російських окупантів острів Зміїний. Підтверджено знищення близько 30 одиниць техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал органів влади Одеси.

Підрозділи спецпризначення також виявили на острові покинуту російську амуніцію і руїни.

"Як символ перемоги і відродження з цих руїн, українські військові встановили і закріпили прапор України, який був доставлений на острів раніше", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ встановили на Зміїному український прапор.

Варто нагадати, що 30 червня російські війська покинули острів, але після цього окупанти неодноразово атакували Зміїний з повітря.

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