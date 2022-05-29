Українські захисники ліквідували командира парашутно-десантної роти РФ

Українські військові знищили ще одного російського командира, який вчиняв злочини на території Україні. Він керував парашутно-десантною ротою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.
ЗСУ ліквідували капітана Олександра Вигуляра. Він був командиром парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії Росії.
"3 місяці тому під Вязьмой він разом зі своєю ротою реконструював "Вяземскую воздушно-десантную операцию". Втім, при зустрічі з українськими воїнами це не допомогло", - йдеться у повідомленні
Нагадаємо, нещодавно стало відомо про загибель російського підполковника Олександра Досягаєва.
Всього, за даними Генштабу, українські захисники ліквідували вже 30 150 російських військових.
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