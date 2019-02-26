Українські яйця від “Авангарду” отримали сертифікат відповідності Halal

Сертифікат про відповідність яєць стандарту Halal отримав український агрохолдинг «Авангард» («AVANGARDCO IPL») бізнесмена Олега Бахматюка Це дозволить найбільшому виробнику яєць та сухих яєчних продуктів в Україні та Європі завоювати нові ринки кількох континентів.

Ще минулого року AVANGARDCO IPL отримав дозвіл на експорт яєць до Європейського Союзу (яєчні продукти компанії дозволені до експорту в ЄС з 2014 року). Відтепер якість яєць AVANGARDCO IPL підтверджено ще й сертифікатом відповідності стандарту Halal, що дозволить розширити ринок збуту в Україні та в країнах Близького Сходу, Африки та Азії.



Отриманням сертифікату агрохолдинг підтвердив, що дотримується високих стандартів виробництва, які висуваються до виробників представниками мусульманського світу. “Щоб наша продукція відповідала найвищим критеріям якості, ми налагодили цикл виробництва, який дозволяє контролювати всі етапи - від вирощування кур-несучок до зберігання готової продукції та системи логістики, коментує керівник відділу комунікацій AVANGARDCO IPL Маріанна Коніна. - Отримання сертифікату Halal означає, що ми можемо не тільки задовольнити попит на Halal продукцію в Україні, де проживає близько 2 млн. мусульман, а й експортувати її в ще більшу кількість країн світу, в тому числі - збільшити експорт в Європу. Мусульманське населення Європи за різними оцінками складає орієнтовно 52 млн. осіб і воно постійно зростає. Для європейців позначка Halal є своєрідним знаком якості. Також для нас відкриваються додаткові ринки Сходу, Африки та Азії, де дуже сильна культура Ісламу і вимоги до відповідності продуктів харчування”.





За оцінками Центру сертифікації Halal Global Ukraine, який видав сертифікат, оборот європейського ринку “ Halal ” продуктів становить приблизно $66 млрд., а в наступне десятиліття він може збільшитися ще на 20-25%. Світовий ринок продуктів, які відповідають стандартам «Halal », оцінюється в $500 млрд. на рік, а число потенційних споживачів сягає 1,5 млрд. осіб – орієнтовно стільки людей сповідують Іслам у світі.



AVANGARDCO IPL - найбільший виробник яєць і сухих яєчних продуктів в Україні та Європі. До складу компанії входять 19 птахофабрик із виробництва яєць, птахокомплекси повного циклу «Авіс» та «Чорнобаївське», 3 інкубатори, 10 зон із підрощування молодняка, 6 комбікормових заводів, 3 склади тривалого зберігання яєць та біогазовий завод. До складу AVANGARDCO IPL також входить завод із виробництва яєчних продуктів «Імперово Фудз», який є одним з найбільш технологічно-розвинених об'єктів з переробки яєць на території Європи. Компанія експортує свою продукцію до Близького Сходу, країн Африки, Азії, СНД та ЄС.