Українські лікарі сьогодні повернуться з Італії, - президент

Українські медичні працівники, які були відправлені в Італію для допомоги в боротьбі з коронавірусом, у середу, 23 квітня, повернуться в Україну. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

За словами глави держави, сьогодні в Україну повернеться група українських лікарів та вірусологів, які переймали італійський досвід боротьби з пандемією коронавірусу.

"Вони повертаються з безцінним досвідом протидії та лікування коронавірусу", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше посол України в Італії Євген Перелигін повідомляв, що українські медпрацівники завершили свою місію в Італії та повертаються додому. Українські медики три тижні працювали в лікарнях Пезаро та Урбіно.

Крім того, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявляв, що українським медикам в Італії продовжили термін відрядження на прохання італійської сторони. Очікувалося, що українські медики повернуться додому після 25 квітня, а не 18-го, як було заплановано на початку.

Як писало РБК-Україна, 20 українських медиків відправились в Італію для допомоги в боротьбі з коронавірусом 4 квітня. Планувалося, що в Італії українські медики пробудуть 14 днів, після чого повернуться додому.