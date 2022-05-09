RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські війська знищили близько 250 окупантів за добу боїв на Сході

Фото: Український воїн поруч зі знищеною технікою ворога (t.me/zsuwar)
Автор: Антон Федорців

Про свою роботу на фронті відзвітувало оперативно-тактичне угруповання "Схід". Упродовж доби його бійці відбили 8 атак російських військ і ліквідували понад дві сотні окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ОТУ "Схід" у Facebook.

Українські війська продовжили давати гідну відсіч військам РФ і сьогодні. Ворог у невдалих атаках на позиції ЗСУ поніс втрати в живій силі та техніці.

"В результаті боїв було знищено:

  • особового складу – до 250
  • танки – 13
  • БТР – 1
  • БМП – 10
  • САУ – 1
  • міномети – 2
  • АТТ – 6
  • БПЛА – 1", – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, Збройні сили РФ не встигають поновлювати свої лави через численні втрати. Відновленню боєздатності навіть не сприяють прискорена підготовка контрактників і примусовий набір "добровольців".

До слова, війська РФ масово виходять із Борової на Харківщині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна Росії проти України