Українські війська знищили близько 250 окупантів за добу боїв на Сході

Про свою роботу на фронті відзвітувало оперативно-тактичне угруповання "Схід". Упродовж доби його бійці відбили 8 атак російських військ і ліквідували понад дві сотні окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ОТУ "Схід" у Facebook.
Українські війська продовжили давати гідну відсіч військам РФ і сьогодні. Ворог у невдалих атаках на позиції ЗСУ поніс втрати в живій силі та техніці.
"В результаті боїв було знищено:
За даними Генштабу, Збройні сили РФ не встигають поновлювати свої лави через численні втрати. Відновленню боєздатності навіть не сприяють прискорена підготовка контрактників і примусовий набір "добровольців".
До слова, війська РФ масово виходять із Борової на Харківщині.
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