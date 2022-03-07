Українські війська відбили аеропорт Миколаєва

"Аеропорт наш, ми вибили (російські війська, - ред.), влаштовуємося там зручніше... Це точка потрібна, зараз ми по окрузі і по лісах позбираємо тих, які порозбігалися, і приведемо до тями. З інших напрямків теж відбилися, там вони меншими силами заходили. Розгублені маленькі "їжачки" бігають по кущах, не знають, що робити. Зараз ми всіх знайдемо", - зазначив він.