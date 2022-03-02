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Українські війська під Харковом розбили елітний російський підрозділ

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Київ, Середа 02 березня 2022 13:35
Українські війська під Харковом розбили елітний російський підрозділ Фото: Олексій Арестович (facebook com alexey arestovich)
Автор: Сергей Новиков

На сьомий день війни Росії проти України під Харковом розбитий елітний російський підрозділ. Йдеться про 200-у окрему мотострілецьку бригаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника Офісу президента Олексія Арестовича.

"Ми знищуємо противника, працює авіація та артилерія. Вчора був день повітряних ударів і під Києвом, і під Миколаєвом, і в інших містах. Наші підрозділи під Харковом сходили навіть у контратаки та розгромили 200-у бригаду противника. Один із найкращих та елітних підрозділів Збройних сил Російської Федерації. Тому наші воїни перемагають", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше Арестович повідомив, що вперше за сім днів війни Росії проти України українські сили перейшли у наступ і намагаються закріпитися в окупованій Горлівці.

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