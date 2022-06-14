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Українські військові на півдні знищили кілька безпілотників і гаубицю

Українські військові розбили 10 одиниць техніки армії РФ (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

ЗСУ на південному напрямку знищили два безпілотники, також зі стрілецької зброї збитий звичайний квадрокоптер, яким армія РФ виконувала авіарозвідку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОК "Південь".

Крім того, при виконанні вогневих завдань, у тому числі і ракетно-артилерійськими підрозділами української армії, окупантам завдано збитків у кількості 28 солдатів і 10 одиниць техніки, серед яких гаубиця "Мста-Б", командно-штабна машина, п'ять одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки.

Раніше повідомлялося, що за 13 червня підрозділи ЗСУ на сході України за день вразили два склади противника з боєприпасами, а також один склад з ПММ. Крім того, українським військовим вдалося збити безпілотник.

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