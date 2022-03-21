RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські військові взяли в полон чотирьох бойовиків "ЛДНР"

Фото: ЗСУ взяли у полон 4 бойовиків "ЛДНР" (facebook.com/128brigade)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові взяли в полон ще чотирьох окупантів. Вони належать до так званих "ДНР" і "ЛНР" та воювали на боці Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Закарпатського легіону "128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада".

Зазначається, що штурмовики із закарпатського підрозділу "Вовки" працювали у взаємодії з прикордонниками, нацгвардійцями за підтримки підрозділів артилерії. Українським бійцям вдалося взяти у полон чотирьох бойовиків "ЛДНР". Окупанти є уродженцями Луганської та Донецької областей.

"Одягнуті в різну форму й погано екіпіровані полонені виглядають жалюгідно, росармія використовує цих мобілізованих "бійців" по суті як гарматне м'ясо", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія примусово вивезла на свою територію 2389 дітей з Донбасу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВторгнення Росії до УкраїниЛНРДНР