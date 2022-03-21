Українські військові взяли в полон чотирьох бойовиків "ЛДНР"

Українські військові взяли в полон ще чотирьох окупантів. Вони належать до так званих "ДНР" і "ЛНР" та воювали на боці Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Закарпатського легіону "128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада".

Зазначається, що штурмовики із закарпатського підрозділу "Вовки" працювали у взаємодії з прикордонниками, нацгвардійцями за підтримки підрозділів артилерії. Українським бійцям вдалося взяти у полон чотирьох бойовиків "ЛДНР". Окупанти є уродженцями Луганської та Донецької областей.

"Одягнуті в різну форму й погано екіпіровані полонені виглядають жалюгідно, росармія використовує цих мобілізованих "бійців" по суті як гарматне м'ясо", - йдеться у повідомленні.