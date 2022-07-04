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Українські військові вийшли з Лисичанська без втрат, - Гайдай

Фото: глава Луганської області Сергій Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Юрченко

Українським військам вдалося вийти з Лисичанська без втрат. Захисники відійшли на більш укріплені позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Луганської ОВА Сергія Гайдая в коментарі ВВС.

За його словами, російська армія має суттєву перевагу в техніці та боєприпасах. Тому українські військові не допустили оточення і пішли з міста.

"Вони просто знищили б місто здалеку, так що не було сенсу залишатися. Ми б потрапили в оточення і повинні були б сидіти там, поки місто обстрілювали", - пояснив Гайдай.

ЗСУ пішли на готові укріплені позиції далі на захід, звідки будуть продовжувати боротьбу з окупантами, коли прийде більше зброї від західних партнерів.

"Всі пішли без втрат... Особисто мені важко і боляче, але це не програна війна. Це лише одна битва, яку ми програли. Нам потрібно було зберегти наші війська, щоб, коли прибуде достатня кількість зброї, що поставляється Заходом, ми могли провести нормальні операції і контратакувати", - додав він.

Нагадаємо, 3 липня стало відомо, що українські військові покинули Лисичанськ. ЗСУ відійшли з позицій для збереження особового складу.

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