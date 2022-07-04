Українські військові вийшли з Лисичанська без втрат, - Гайдай

За його словами, російська армія має суттєву перевагу в техніці та боєприпасах. Тому українські військові не допустили оточення і пішли з міста.

"Вони просто знищили б місто здалеку, так що не було сенсу залишатися. Ми б потрапили в оточення і повинні були б сидіти там, поки місто обстрілювали", - пояснив Гайдай.

ЗСУ пішли на готові укріплені позиції далі на захід, звідки будуть продовжувати боротьбу з окупантами, коли прийде більше зброї від західних партнерів.

"Всі пішли без втрат... Особисто мені важко і боляче, але це не програна війна. Це лише одна битва, яку ми програли. Нам потрібно було зберегти наші війська, щоб, коли прибуде достатня кількість зброї, що поставляється Заходом, ми могли провести нормальні операції і контратакувати", - додав він.