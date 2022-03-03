Українські військові вийшли на лінію державного кордону в Сумській області, - Данілов

Українські військові вийшли на лінію державного кордону в Сумській області. Це сталося вперше за сім днів війни проти Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова.
"На сьомий день війни з агресивною державою-терористом Росією прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних сил України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині. Військовослужбовці Державної прикордонної служби України відмінно виконують завдання з нещадного знищення російських окупантів на території України", - зазначив Данілов.
Варто нагадати, що станом на ранок 3 березня, за даними Збройних сил України, російські окупанти втратили близько 9 тисяч осіб особового складу.
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