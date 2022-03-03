RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Українські військові вийшли на лінію державного кордону в Сумській області, - Данілов

Автор: Наталія Юрченко

Українські військові вийшли на лінію державного кордону в Сумській області. Це сталося вперше за сім днів війни проти Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова.

"На сьомий день війни з агресивною державою-терористом Росією прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних сил України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині. Військовослужбовці Державної прикордонної служби України відмінно виконують завдання з нещадного знищення російських окупантів на території України", - зазначив Данілов.

Варто нагадати, що станом на ранок 3 березня, за даними Збройних сил України, російські окупанти втратили близько 9 тисяч осіб особового складу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України