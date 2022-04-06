Українські військові на Сході знищили 60 військових РФ та один літак

Російські військові за добу на Сході здійснили три атаки. Повідомляється, що наразі ще тривають бої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Українські військові протягом доби знищили:
"Демілітаризація" рашистів триває, українські воїни продовжують впевнено відправляти загарбників на той світ", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що ЗСУ за добу на Сході знищили 80 окупантів та десятки одиниць техніки.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 42-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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