Українські військові на Сході знищили 60 військових РФ та один літак

Російські військові за добу на Сході здійснили три атаки. Повідомляється, що наразі ще тривають бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Демілітаризація" рашистів триває, українські воїни продовжують впевнено відправляти загарбників на той світ", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ за добу на Сході знищили 80 окупантів та десятки одиниць техніки.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 42-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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