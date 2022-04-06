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Українські військові на Сході знищили 60 військових РФ та один літак

Російські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові за добу на Сході здійснили три атаки. Повідомляється, що наразі ще тривають бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Українські військові протягом доби знищили:

  • особового складу - до 60;
  • танків - 3;
  • БМП - 1;
  • міномет з розрахунком - 1;
  • АТ - 6;
  • літаків - 1.

"Демілітаризація" рашистів триває, українські воїни продовжують впевнено відправляти загарбників на той світ", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ за добу на Сході знищили 80 окупантів та десятки одиниць техніки.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 42-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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