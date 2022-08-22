Українські військові посилили вогневий контроль Каховського мосту: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

"У рамках виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами посилено вогневий контроль і відкореговано пропускну спроможність Каховського мосту", - зазначили наші воїни.

Нагадаємо, авіацією завдано 2 удари по опорному пункту, скупченню живої сили, озброєння та техніки в районах Олександрівки й Бурханівки

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