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Українські військові посилили вогневий контроль Каховського мосту: що відомо

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Понеділок 22 серпня 2022 03:17
Українські військові посилили вогневий контроль Каховського мосту: що відомо Фото: Українські військові посилили вогневий контроль Каховського мосту (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські військові посилили вогневий контроль Каховського мосту. Таким чином російським окупантам буде значно важче ним користуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"У рамках виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами посилено вогневий контроль і відкореговано пропускну спроможність Каховського мосту", - зазначили наші воїни.

Відтак, російським окупантам стане набагато важче користватися мостом.

Нагадаємо, авіацією завдано 2 удари по опорному пункту, скупченню живої сили, озброєння та техніки в районах Олександрівки й Бурханівки

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