Українські військові знищили російську вантажівку з боєприпасами зі "Стугни" (відео)

Збройні сили знищили вантажівку російськиих окупантів з боєприпасами за допомогою українського протитанкового ракетного комплексу "Стугна" у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь" у Facebook .

"На відео зображено, як наші захисники дочекалися поки ворог завантажить на вантажівку БК та відправили до нього подаруночок - ракету", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні українські військові "відпрацювали" кілька об'єктів в окупованому Херсоні.

Окрім того, захисники вдарили по трьох пунктах управління в Херсоні та Дар’ївці, а також по двох складах боєприпасів окупантів.

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