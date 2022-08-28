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Українські військові знищили російську вантажівку з боєприпасами зі "Стугни" (відео)

Фото: українські військові знищили російську вантажівку з боєприпасами зі "Стугни" (facebook com kbluchua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збройні сили знищили вантажівку російськиих окупантів з боєприпасами за допомогою українського протитанкового ракетного комплексу "Стугна" у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь" у Facebook.

"На відео зображено, як наші захисники дочекалися поки ворог завантажить на вантажівку БК та відправили до нього подаруночок - ракету", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні українські військові "відпрацювали" кілька об'єктів в окупованому Херсоні.

Окрім того, захисники вдарили по трьох пунктах управління в Херсоні та Дар’ївці, а також по двох складах боєприпасів окупантів.

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