Українські військові знищили два безпілотники противника, - ОК "Південь"

Українські військові за день на південному напрямку збили два безпілотники окупантів. Так, в Миколаївській області силами ППО знищений "Елерон-3", який проводив повітряну розвідку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".
Також стрілецьким озброєнням був збитий дрон-камікадзе типу "Ланцет", яким війська РФ намагалися атакувати радіолокаційну станцію.
Нагадаємо, в Миколаївській області російський дрон намагався атакувати українську РЛС.
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