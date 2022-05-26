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Українські військові знищили блокпост росіян на дорозі з Бахмуту до Лисичанська

Фото: ЗСУ знищили блокпост росіян на трасі "Бахмут-Лисичанськ" (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили російський блокпост на трасі "Лисичанськ-Бахмут". Дорога постійно прострілюється і є так званою "дорогою життя", що єдина з’єднує Луганську область з великою українською землею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая під час телемарафону.

"Було чоловік 50, їм навіть вдалося закріпитися на якийсь час, навіть якийсь блокпост поставили, але це був ситуативний успіх. ДРГ там частина залишилася уже навічно. Блокпост розбитий, їх відкинули. Трасу тепер не контролює російська армія", - розповів він.

За словами Гайдая, наразі російська армія постійно тримає цю дорогу під обстрілами, причому стріляє по ній прицільно.

"Проїхати по трасі - навіть не лотерея 50/50, вже 80/20. Доїхати з Бахмута в Лисичанськ колосально складно", - розповів Гайдай.

Як повідомлялося, російські окупанти значно посилили обстріл у Луганській області. Траса "Лисичанськ-Бахмут", якою здійснюється евакуація, повністю прострілюється.

Раніше на цій трасі під артилерійський вогонь потрапила знімальна група AFP.

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Луганськ