Українські військові вдарили по скупченню живої сили і техніки РФ в Херсонській області

Збройні сили України вдарили по скупченню російських військ і їхньої техніки у Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"На світанку наша авіація винищувачем і парою гелікоптерів нанесла два удари по скупченням ворожої сили і техніки в районі Великої Олександрівки й Ольгиного", - сказано в нього.
Втрати ворога ще визначаються.
Нагадаємо, 20 липня українські захисники знищили польовий артилерійський склад росіян біля селища Дослідне в Херсонській області.
Окрім цього, у Херсонській області через обстріли окупантів вигоріло понад 240 гектарів пшениці. Також знищено близько 10 гектарів лісу.