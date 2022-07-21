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Українські військові вдарили по скупченню живої сили і техніки РФ в Херсонській області

Ілюстративне фото: українські військові вдарили по скупченню живої сили і техніки РФ в Херсонській області (wiktionary.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збройні сили України вдарили по скупченню російських військ і їхньої техніки у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"На світанку наша авіація винищувачем і парою гелікоптерів нанесла два удари по скупченням ворожої сили і техніки в районі Великої Олександрівки й Ольгиного", - сказано в нього.

Втрати ворога ще визначаються.

Нагадаємо, 20 липня українські захисники знищили польовий артилерійський склад росіян біля селища Дослідне в Херсонській області.

Окрім цього, у Херсонській області через обстріли окупантів вигоріло понад 240 гектарів пшениці. Також знищено близько 10 гектарів лісу.

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Херсонская область