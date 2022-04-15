Українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook бригади.

"Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, утім наші бійці внесли свої корективи у їхні плани та відправили їхніх пілотів на концерт Кобзона", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що українські військові збили в повітрі 300-ту ціль з початку вторгнення Росії.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 51-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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