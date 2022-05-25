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Українські військові збили сьогодні вже понад 10 безпілотників

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Україна, Середа 25 травня 2022 16:25
Українські військові збили сьогодні вже понад 10 безпілотників Фото: безпілотник (24tv)
Автор: Євгеній Прокопенко

Станом на 16:00 25 травня українські військові збили 11 російських безпілотників. Про один із них розповіли у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Він повідомив, що о 16:00 у небі над Дніпропетровською областю збили російський безпілотник.

"За добу в Україні їх "доліталося" 11 штук. Продовжуємо нищити ворожих розвідників", - написав Резніченко.

Нагадаємо, російські окупанти 24 травня обстріляли населений пункт Миколаївка Дніпропетровської області. При цьому загарбники використовували авіацію.

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