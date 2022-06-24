Українські військові збили черговий російський Су-25

На одному з напрямків український військовослужбовець збив російський штурмовик Су-25.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Десантно-штурмових військ ЗСУ.
"Сьогодні, 24 червня, на одному з напрямків, військовослужбовцем підрозділу протиповітряної оборони 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 "Грач", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що літак збили з переносного ракетного комплексу "Ігла".
Нагадаємо, минулого тижня був збитий російський літак Су-25 на Донбасі, його також вдалося "приземлити" завдяки "Іглі".
Пізніше стало відомо, що російського пілота взяли в полон.
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