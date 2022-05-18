Українські військові збили ще один російський літак

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу 57 ОМБр ім. кошового отамана Костя Гордієнка.

"За даними штабу, 18 травня 2022 року, підрозділом протиповітряної оборони було збито російський військовий літак", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, за добу, 17 травня, ЗСУ ліквідували один літак. Також з початку повномасштабної війни в Україні російські війська втратили понад 28, 3 тис. військовослужбовців з особового складу.

При цьому знищено понад 440 безпілотників. Один з них українські військові знищили 17 травня в небі над Дніпропетровською областю.

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