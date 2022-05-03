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Українські військові збили за день 8 російських безпілотників, включаючи "Форпост" за 7 млн доларів

Фото: російський безпілотник" Форпост " (mil.in.ua)
Автор: Володимир Костирін

Українська ППО Повітряних Сил і Сухопутних військ за добу уразила 8 російських безпілотників, які здійснювали розвідку, а також коригували ворожий вогонь. Йдеться про БПЛА типу "Форпост" і "Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Протягом доби 2-го травня пілотована авіація окупантів фактично не входила у зону дії української ППО. Натомість противник продовжує завдавати ракетних ударів, нарощує в повітряному просторі України присутність безпілотних літальних апаратів, які дають цілевказання артилерії, здійснюють повітряну розвідку та коригування вогню", - зазначили військові.

Так, нашою протиповітряною обороною протягом доби, 2 травня, були збиті вісім повітряних цілей: 1 БПЛА "Форпост" і 2 "Орлан-10".

У ЗСУ зауважують, що ліквідований підрозділом ЗРВ Повітряного командування "Південь" безпілотник "Форпост" оцінюється в 7 мільйонів доларів.

"Це ліцензована ізраїльська копія БпЛА "Searcher". За версією міністерства оборони окупантів, у 2019 році усі запчастини даного БпЛА пройшли імпортозаміщення, установлено російське програмне забезпечення і він може нести озброєння – контейнер з ракетою ПТРК. Ну, як ви вже здогадались, "нє імєющій аналогов"!"- йдеться в публікації.

Також українська авіація продовжує бити рашистів з повітря, завдаючи нищівних ударів по позиціях, колонах, логістиці та живій силі загарбників.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ в ході контрнаступу відкинули армію РФ від Харкова на 25 кілометрів.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну відбулося 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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