Українські військові збили за день 8 російських безпілотників, включаючи "Форпост" за 7 млн доларів

"Протягом доби 2-го травня пілотована авіація окупантів фактично не входила у зону дії української ППО. Натомість противник продовжує завдавати ракетних ударів, нарощує в повітряному просторі України присутність безпілотних літальних апаратів, які дають цілевказання артилерії, здійснюють повітряну розвідку та коригування вогню", - зазначили військові.

Так, нашою протиповітряною обороною протягом доби, 2 травня, були збиті вісім повітряних цілей: 1 БПЛА "Форпост" і 2 "Орлан-10".

У ЗСУ зауважують, що ліквідований підрозділом ЗРВ Повітряного командування "Південь" безпілотник "Форпост" оцінюється в 7 мільйонів доларів.

"Це ліцензована ізраїльська копія БпЛА "Searcher". За версією міністерства оборони окупантів, у 2019 році усі запчастини даного БпЛА пройшли імпортозаміщення, установлено російське програмне забезпечення і він може нести озброєння – контейнер з ракетою ПТРК. Ну, як ви вже здогадались, "нє імєющій аналогов"!"- йдеться в публікації.

Також українська авіація продовжує бити рашистів з повітря, завдаючи нищівних ударів по позиціях, колонах, логістиці та живій силі загарбників.