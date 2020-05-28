Українські військові збили безпілотник РФ: як минула доба на Донбасі

Протягом минулої доби, 27 травня, окупаційні війська на Донбасі не дотрималися режиму "тиші" та 7 разів, обстрілявши українських військових. Були застосовані заборонені Мінськом міномети крупних калібрів і гранатомети, а також бойовики здіймали у повітря безпілотник.

Про це йдеться у ранковому повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що квадрокоптер помітили у районі Мар'їнки. Українські військові збили безпілотник, застосувавши штатне озброєння.

Щодо обстрілів з боку бойовиків, то вогонь було зафіксовано біля Новотроїцького, Широкіного, Старогнатівки, біля населеного пункту Луганське, неподалік Кримського та Новолуганського.

"Наші захисники рішуче застосували у відповідь чергові вогневі засоби та припинили ворожу активність. Втрат серед воїнів ОС внаслідок ворожих обстрілів не було", - зазначили в штабі.

Від початку поточної доби, 28 травня, обстрілів з боку окупаційних військ не було.

Зазначимо, що 27 травня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу. Російська сторона звинуватила Україну у зриву переговорів, при чому сам представник РФ Борис Гризлов їх прогуляв.

Нагадаємо, 27 травня збройні формування Російської Федерації прицільно обстрілювали ділянку розведення сил неподалік Золотого.